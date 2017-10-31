Логотип и фирменный стиль

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Закрыт27 заявок257 просмотров

На основе брифа создать логотип и фирменный стиль для компании полного цикла по видео продакшну. 

Название компании "Show wow" или "ShoWow".

Основываясь на трендах графического дизайна 2017-2018, современно, молодёжно, стильно, дерзко и вызывающи обыграть логотип данной компании + фирменный стиль с оформлением социальных сетей.  

8 лет назад
OneHunter
Сергей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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