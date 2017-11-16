Разработка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок167 просмотров

Разработка логотипа. Подробности выбранному исполнителю.

8 лет назад
AlexandrMelFas
Александр 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
8 лет назад
$40
5 дней
Всё сделано качественно и в срок. Было приятно работать!
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Только положительное впечатление от сотрудничества с Александром!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
8 лет назад
#1
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • Изготовление логотипа

    $10

    Желательно в короткий срок, изготовить логотип сайта двери-ачинск.рф Нужно, чтоб в логотипе присутствовало название сайта. Желательно, в цветовой гамме сайта, хотя можно и попробовать другие цвета. Заказ срочный, завтра вечером ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль

    На основе брифа создать логотип и фирменный стиль для компании полного цикла по видео продакшну.  Название компании "Show wow" или "ShoWow". Основываясь на трендах графического дизайна 2017-2018, современно, молодёжно, стильно, дерзко и вызывающи ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка логотипа

    Требуется разработка логотипа для проекта по прокату оборудования. Так же на постоянной основе нужны логотипы. Скидывайте свое портфолио и рекомендуемый бюджет.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Необходимо разработать стильный запоминающийся логотип для Диджитал агенства (Тематика продвижение веб сайтов,диджитал маркетинг,контектсная реклама,сео). Дизайн сайта уже есть,покажу исполнителю. Бриф на лого тоже. Работать необходимо до нашего полного утверждения.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перевести лого в вектор

    Всем привет ! надо перевести лого в вектор, есть зарисовка в фотошопе, надо поверх в векторе качественно отрисовать.  Лого одноцветный (черный на белом), но нужен будет вариант с добавлением цвета: черный + зеленый . На ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн логотипа

    сделать дизайн логотипа // название компании PODIUM наше видение :  просто  слово PODIUM в красивом винтажном шрифте с дополнительными элементами для украшения и подчёркивания стиля. Цвета: чёрный, золотой, серебряный , белый - в этой гамме. https://drive.google.com/file/d/0B70YC3Qd-m0gWWtlVXdmeDdOSUU/view?usp=sharingпримерный образец ...

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    7 лет назад