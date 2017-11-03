Логотип для проекта ROBOTICSTODAY.RU

Создается информационный (новостной) портал о промышленных роботах и робототехнике в целом, в том числе и бытовых роботах. Это не о технологиях и компьютерах и играх, а о готовых изделиях.

Необходим логотип проекта (для сайта, визиток и прочие детали имиджа).

Готовое изображение как на картинке (в высоком качестве) и добавляете текст, пример как ИННОПРОМ (прикрепил)! Не надо придумывать ничего!

Текст уже есть, нужны хорошие руки и готовая работа с подборкой шрифтов и кегля на темном и светлом фоне.

Без цены и сроков исполнения предложения не рассматриваю. Срок исполнения не более 10 дней.