Логотип для проекта ROBOTICSTODAY.RU

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Завершен20 заявок259 просмотров

Создается информационный (новостной) портал о промышленных роботах и робототехнике в целом, в том числе и бытовых роботах. Это не о технологиях и компьютерах и играх, а о готовых изделиях.

Необходим логотип проекта (для сайта, визиток и прочие детали имиджа).

Готовое изображение как на картинке (в высоком качестве) и добавляете текст, пример как ИННОПРОМ (прикрепил)! Не надо придумывать ничего!

Текст уже есть, нужны хорошие руки и готовая работа с подборкой шрифтов и кегля на темном и светлом фоне. 

Без цены и сроков исполнения предложения не рассматриваю. Срок исполнения не более 10 дней.  

8 лет назад
prrussia
Николай 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$18
2 дня
Отличный исполнитель! Рекомендую всем как качественного специалиста, который умеет делать все как нужно с первого раза.
Приятно работать с Николаем! Интересное задание, мгновенная оплата, буду рада продолжить сотрудничество)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад

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