Размеры 170 на 70 пикс( формат Рs и png) Примеры, стоимость присылайте личным сообщением. Отвечу всем
Логотип для проекта ROBOTICSTODAY.RU
Создается информационный (новостной) портал о промышленных роботах и робототехнике в целом, в том числе и бытовых роботах. Это не о технологиях и компьютерах и играх, а о готовых изделиях.
Необходим логотип проекта (для сайта, визиток и прочие детали имиджа).
Готовое изображение как на картинке (в высоком качестве) и добавляете текст, пример как ИННОПРОМ (прикрепил)! Не надо придумывать ничего!
Текст уже есть, нужны хорошие руки и готовая работа с подборкой шрифтов и кегля на темном и светлом фоне.
Без цены и сроков исполнения предложения не рассматриваю. Срок исполнения не более 10 дней.
Выбранный исполнитель
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