Нужен логотип для Интернет магазина.

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Завершен24 заявки884 просмотра

Нужен логотип для интернет магазина цветов.   по ссылке https://yadi.sk/d/srj3wund3PYtu6   пример  логотипов которые более менее нравятся.    

Логотип нужен завтра к вечеру, поэтому приступить к работе нужно сегодня.

8 лет назад
krolik86
Максим 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$60
1 день
Все отлично, сделано быстро, качественно и красиво. Рекомендую всем!
Сотрудничество прошло успешно. Понятное задание, мгновенная оплата. Остались только положительные впечатления. При случае, с удовольствием продолжу сотрудничество.
my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$50
1 день
Я создал заказ, указал срок 1 день (нужно было очень срочно) Он сказал что готов преступить к работе сразу после предоплаты и что выполнит заказа уже к вечеру. Я перевел ему 1500 рублей, сразу после этого он перестал выходить на связь. Появился к концу дня, и попросил перенести срок на утро, я пошел ему на встречу! Но, на следующее утро на связь он опять не выходил, в итоге прошло уже 3 дня, а он ничего не сделал и опять пишет что у него были проблемы и прочее и просит перенести срок на 2 часа дня, больше ждать его я не могу, работа не выполнена, хотя я 3 раза шел ему на встречу. Я был вынужден отдать заказ другому исполнителю, так как сроки он нарушил очень сильно, и подвел меня очень сильно, а деньги он теперь возвращать не хочет, по причине что у него их нет!

Заявки фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад