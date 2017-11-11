Требуется отрисовать логотип

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  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок233 просмотра

Здравствуйте!

Нужно привести в нормальный вид набросток логотипа. Сделать цвета поярче. Подобрать шрифт. Предусмотреть использование логотипа как с надписью, так и без неё. Набросок в приложение.

8 лет назад
Drozdetskij
Валерий 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$20
1 день
Порадовало то, что многочисленные уточнения были учтены. Все было сделано довольно быстро.
Сотрудничеством с Валерием доволен. Отлаженная работа, четкое ТЗ, постоянная связь, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад