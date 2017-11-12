Создание логотипа для сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок245 просмотров

создание логотипа для сайта (сайт фотографа)

требуемые форматы: psd, png, вектор

дополнительно требуется фавикон

необходимо реализовать в двух цветах (черный и белый)

логотип также требуется для нанесения на фотографии

для логотипа нужно использовать ФИО - Сосновский Евгений (можно использовать векторные изображения деревьев)

8 лет назад
ghenya
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$15
2 дня
отличная работа! много представленных вариантов! быстрое реагирование! редактирование в сжатые сроки! очень понравилось сотрудничать! буду обращаться еще! спасибо!
Очень приятно было сотрудничать. Задача поставлена четко и понятно. Оплата произведена своевременно. Рекомендую

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад