Требуется редизайн логотипа

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Закрыт24 заявки276 просмотров

Требуется редизайн логотипа

предлагайте варианты.

http://lomaster.ck.ua/img/logo.png

8 лет назад
german_boy
Звягинцев 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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