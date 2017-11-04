Логотип для блога

Необходимо перерисовать логотип. Логотип для магазина одежды, в дальнейшем логотип будет использоваться на сайте, пакетах, баннерах, вывесках, визитках. Нужно будет разработать в растровом формате подходящий для типографий. Просим оставлять заявки, только исполнителям с портфолио ...