вот для этого сайта...http://tonirovkacentr58.ru/
Требуется нарисовать логотип
Для сайта elon-musk.ru/ требуется нарисовать логотип. Все подробности кандидату.
Перед ответом ознакомьтесь с тематикой сайт elon-musk.ru/ .
Заявки фрилансеров
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