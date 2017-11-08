Создание логотипа

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок1164 просмотра
#1$5

Всем привет!

Занимаюсь воздушными шарами, делаю фигурки из шаров, нужно создать симпатичный логотип, веселый, яркий! Обязательно должно фигурировать название "Шарики Смешарики", старый лого простой, надо что -то интересное, идея возникла сделать панду обнимающую шарики, по типу того, как на фото. Но может кто предложит свои варианты, буду только рада, жду накиданные примеры:) 

8 лет назад
kansonni
Ксения 
32 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Победитель конкурса

azmuhan1
Рустам 
42 года
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
#1
Логотип очень понравился, все рекомендации по улучшению исполнитель выполнил, как хотела! Хорошая работа, спасибо)
Ксения, замечательный, вежливый, порядочный заказчик. Всегда на связи. С удовольствием еще посотрудничаю с ней. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

azmuhan1
Рустам 
42 года
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
#1

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