Создание логотипа

# 1 — $ 5

Всем привет!

Занимаюсь воздушными шарами, делаю фигурки из шаров, нужно создать симпатичный логотип, веселый, яркий! Обязательно должно фигурировать название "Шарики Смешарики", старый лого простой, надо что -то интересное, идея возникла сделать панду обнимающую шарики, по типу того, как на фото. Но может кто предложит свои варианты, буду только рада, жду накиданные примеры:)