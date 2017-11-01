Редизайн логотипа

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Закрыт36 заявок801 просмотр

Необходимо перерисовать логотип. Логотип для магазина одежды, в дальнейшем логотип будет использоваться на сайте, пакетах, баннерах, вывесках, визитках. Нужно будет разработать в растровом формате подходящий для типографий.

Просим оставлять заявки, только исполнителям с портфолио логотипов.

7 лет назад
T-Military
Вадим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров