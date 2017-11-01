Есть компания (проектное подразделение), которой необходимо придумать легкий графический логотип, который включает в себя рисунок, логотипичное написание (подбор шрифтов) названия, девиз. Текстовая часть нами продумана, а вот графики, цветов, и шрифтов - нет, и ...
Редизайн логотипа
Необходимо перерисовать логотип. Логотип для магазина одежды, в дальнейшем логотип будет использоваться на сайте, пакетах, баннерах, вывесках, визитках. Нужно будет разработать в растровом формате подходящий для типографий.
Просим оставлять заявки, только исполнителям с портфолио логотипов.
Заявки фрилансеров
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