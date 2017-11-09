Создать логотип для компании производство столов "Столоне"

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт14 заявок640 просмотров
#1$25

Компания занимается изготовлением компьютерных столов, хотят обыграть название Столоне или Столлоне

Конкурс будет идти до 14.11.2017 г

Добавлено 09.11.2017

Еще можно вариант латинскими буквами

8 лет назад
josgir
Петр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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