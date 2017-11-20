Размеры 170 на 70 пикс( формат Рs и png) Примеры, стоимость присылайте личным сообщением. Отвечу всем
Логотип организации.
Есть компания (проектное подразделение), которой необходимо придумать легкий графический логотип, который включает в себя рисунок, логотипичное написание (подбор шрифтов) названия, девиз.
Текстовая часть нами продумана, а вот графики, цветов, и шрифтов - нет, и нет понимания.
Исполнители будут выбираться исключительно по портфолио и цене. Если есть более подробное портфолио на других ресурсах, то оптимально будет оставить ссылку на него.
Учитывайте пожалуйста, что наша компания - весьма внимательно и скрупулезно относится к визуализации ряда наших проектов (в т.ч. этого), поэтому скорее всего мы сходу с исполнителем не сумеем придти к общему знаменателю/пониманию, и придется предлагать несколько макетов, для выбора уже конечного концепта.
Так же при исполнении такого рода заказов, у нас возможно премирование.
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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут
проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках
тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не
рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений
в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем
только сообщения относительно технических деталей проекта.
Оплата WebMoney. Другие валюты и ПС по согласованию.
Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.
Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять
свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме
озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне
рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то
оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество
реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших
над ними.
Выбранный исполнитель
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