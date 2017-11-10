Есть компания (проектное подразделение), которой необходимо придумать легкий графический логотип, который включает в себя рисунок, логотипичное написание (подбор шрифтов) названия, девиз. Текстовая часть нами продумана, а вот графики, цветов, и шрифтов - нет, и ...
Логотип для интернет-магазина
Добрый день!
Нам нужен новый, уникальный логотип для интернет-магазина детских товаров.
ТЗ на разработку во вложении.
Буду рада познакомиться с Вашим видением нашего названия!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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