Логотип для интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок767 просмотров
#1$50

Добрый день!

Нам нужен новый, уникальный логотип для интернет-магазина детских товаров.

ТЗ на разработку во вложении.

Буду рада познакомиться с Вашим видением нашего названия! 

7 лет назад
bambino05
Татьяна 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Победитель конкурса

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
#1
Екатерина, спасибо большое! Я очень довольна результатом, у Вас отличный вкус и очень точное видение тематики. Логотип получился очень милым, теплым, уютным -то, что я и хотела!
Супер конкурс! Замечательная заказчица! Я очень довольна сотрудничеством! С огромным удовольствием буду сотрудничать в будущем

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
#1