Добрый день! Нужно разработать логотип для кафе здорового питания, с названием пока не определились точно, название кафе "Витаминка" или "Азбука здоровья". Хотелось бы посмотреть на лого с разными названиями, чтобы понять какое название лучше подойдет. По самому логотипу никаких ограничений нет, желательно чтобы был с какой-то изюминкой, чтобы не был похож на существующие. В общем готовы рассмотреть любые варианты.