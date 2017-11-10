Логотип для салона красоты

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Завершен34 заявки278 просмотров

Салон красоты узкой специализации. Основными услугами являются наращиваниересниц и микроблейдинг бровей. Дополнительные услуги - макияж и прически.Салон будет находиться в городе Москва, в дальнейшем возможно открытие в другихгородах России. 

8 лет назад
smirnowcatia
Екатерина 
44 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

radkedesign
Тамара 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
8 лет назад
$148
7 дней
Остались очень довольны сотрудничеством! Все работы были выполнены точно в срок и на профессиональном уровне! Без сомнений рекомендуем всем. Надеемся еще поработать над новыми проектами) Очень советую! Спасибо!
Были рады сотрудничеству! Екатерина отличный заказчик! Четкое тз, все оплаты своевременны. Рекомендуем!

Заявки фрилансеров

radkedesign
Тамара 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
8 лет назад

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