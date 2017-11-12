Логотип для инструмента криптоторговли

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок417 просмотров
#1$50

Приветствую. Требуется логотип для superorder.io, который расширяет возможности любой биржы где происходит торговля криптовалютой. По-сути это инструмент для создания стратегии для торговли заранее, привязываясь к разным событиям.

Пример:

- купить биткоин, в случае если сейчас 5 утра

- продать все-все-все и купить биткоин, если он вырос на 3%. И вернуть все назад, если он вдруг упадет на 2%

Так как ни одна биржа не позволяет такого делать - назвали инструмент Superorder, текущий лого сделан из иконки супермена программистом за 10 минут. 

Нужен хороший лого в цветном и монохромном варианте, а также фавиконка для сайта (ее можно сделать после того как победитель будет выбран). Текущую метафору можно использовать, а можно предложить что-то совсем другое. Под текущий дизайн сайта особо не завязываться.

8 лет назад
ni-ks
35 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1
Богдан отлично выполнил работу, предложив интересное решение для логотипа. Сделал несколько вариантов, что бы было из чего выбрать. Рекомендую!
Никита отличный заказчик! Всем рекомендую. Спасибо за интересный конкурс. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1

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