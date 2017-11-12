Логотип для инструмента криптоторговли

# 1 — $ 50

Приветствую. Требуется логотип для superorder.io, который расширяет возможности любой биржы где происходит торговля криптовалютой. По-сути это инструмент для создания стратегии для торговли заранее, привязываясь к разным событиям.

Пример:

- купить биткоин, в случае если сейчас 5 утра

- продать все-все-все и купить биткоин, если он вырос на 3%. И вернуть все назад, если он вдруг упадет на 2%

Так как ни одна биржа не позволяет такого делать - назвали инструмент Superorder, текущий лого сделан из иконки супермена программистом за 10 минут.

Нужен хороший лого в цветном и монохромном варианте, а также фавиконка для сайта (ее можно сделать после того как победитель будет выбран). Текущую метафору можно использовать, а можно предложить что-то совсем другое. Под текущий дизайн сайта особо не завязываться.