Создание логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен36 заявок370 просмотров

Добрый день!

Нужно разработать логотип для сервиса готовых подарков. Наше название #GoodBox. Ожидаем увидеть логотип в стиле лофт, минимализм. Надпись должна быть лаконично представлена и приятна для глаза.

Работа должна быть представлена нам в векторном формате.

8 лет назад
guest_15100769938264
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Inkredo-Design
Дмитрий 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Вежливый и приятный в общении заказчик, четко ставит задачу (ТЗ), терпелив и готов помочь направить мысли в нужное русло в случае чего. Было приятно поработать.

Заявки фрилансеров

Inkredo-Design
Дмитрий 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад