Создание логотипа

Добрый день!

Нужно разработать логотип для сервиса готовых подарков. Наше название #GoodBox. Ожидаем увидеть логотип в стиле лофт, минимализм. Надпись должна быть лаконично представлена и приятна для глаза.

Работа должна быть представлена нам в векторном формате.