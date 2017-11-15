Разработка логотипа

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Завершен8 заявок123 просмотра

Разработка логотипа с нуля.

Тема : женские украшения ручной работы

8 лет назад
Tikhon1974
50 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
11 дней назад
8 лет назад
$50
5 дней
Только положительные эмоции от сотрудничества ! Качественная работа выполненная в оговоренные сроки, а главное, творческий подход к делу. Плюс - оперативная доработка макета. Рекомендую и буду обращаться сам !
Рекомендую как ответственного заказчика! Только лучшие впечатления, четкое ТЗ, моментальная оплата. Буду рада сотрудничать еще).

Заявки фрилансеров

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
11 дней назад
8 лет назад