Логотип для крупнейшего сообщества любителей кроссовок в России: vk.com/sneaker_head
Логотип для сайта
Нужен привлекательный логотип и иконка
Заявки фрилансеров
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