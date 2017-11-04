Логотип для сайта

Для сайта http://clip2net.com/s/3PbcIrG: 1. нарисовать логотип 2. подобрать картинку - бэкграунд 3. перерисовать в цветах сайта форму - калькулятор - http://clip2net.com/s/3P9Uqeh, которая будет гармонично смотреться и с логотипом и с фоновой картинкой ...