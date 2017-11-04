Доработать логотип сайта

Нужно доработать логотип танцевального портала where2.dance

Когда он разрабатывался - адрес был другой и название сайта смотрелось органнично.

Новое название уже как-то не получается в том же стиле поместить, поэтому пока написали w2d.

Можно оставить и это сокращение для основного варианта, но нужно сделать, чтобы оно смотрелось органично.

Также есть версии на разных языках и там домены другие: dondebailar.co для испанского и тд и желательно придумать соответствующие решения для логотипа.

После правки логотипа нужно будет также сделать кнопочку для размещения на партнёрских сайтах, но это как дополнение к задаче.