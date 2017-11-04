Нужен привлекательный логотип и иконка
Доработать логотип сайта
Нужно доработать логотип танцевального портала where2.dance
Когда он разрабатывался - адрес был другой и название сайта смотрелось органнично.
Новое название уже как-то не получается в том же стиле поместить, поэтому пока написали w2d.
Можно оставить и это сокращение для основного варианта, но нужно сделать, чтобы оно смотрелось органично.
Также есть версии на разных языках и там домены другие: dondebailar.co для испанского и тд и желательно придумать соответствующие решения для логотипа.
После правки логотипа нужно будет также сделать кнопочку для размещения на партнёрских сайтах, но это как дополнение к задаче.
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