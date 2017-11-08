Разработка логотипа с нуля. Тема : женские украшения ручной работы
Дизайн сайта
Мне нужен логотип сайта развлекательной тематики
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно доработать логотип танцевального портала where2.dance Когда он разрабатывался - адрес был другой и название сайта смотрелось органнично. Новое название уже как-то не получается в том же стиле поместить, поэтому пока написали w2d. ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $9
Нужен привлекательный логотип и иконкаЛоготипы и Знаки39 заявокЗакрыт7 лет назад
Логотип для крупнейшего сообщества любителей кроссовок в России: vk.com/sneaker_headЛоготипы и Знаки38 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать векторный логотип по образцу. Готовые исходники должны быть в формате .sketchЗавершен8 лет назад
Для сайта elon-musk.ru/ требуется нарисовать логотип. Все подробности кандидату. Перед ответом ознакомьтесь с тематикой сайт elon-musk.ru/ .Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт7 лет назад
вот для этого сайта...http://tonirovkacentr58.ru/Логотипы и Знаки47 заявокЗакрыт7 лет назад
Салон красоты узкой специализации. Основными услугами являются наращиваниересниц и микроблейдинг бровей. Дополнительные услуги - макияж и прически.Салон будет находиться в городе Москва, в дальнейшем возможно открытие в другихгородах России.Завершен8 лет назад
- $50
Приветствую. Требуется логотип для superorder.io, который расширяет возможности любой биржы где происходит торговля криптовалютой. По-сути это инструмент для создания стратегии для торговли заранее, привязываясь к разным событиям. Пример: - ...Завершен8 лет назад
Логотип. Информация исполнителюЛоготипы и Знаки4 заявкиЗакрыт8 лет назад