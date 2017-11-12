Логотип для интернет-магазина

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Завершен16 заявок208 просмотров

Я хочу заказать логотип для интернет-магазина.Подробности выбранному исполнителю предоставила

8 лет назад
svetlanababan777
Светлана 
49 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$40
2 дня
Прекрасный исполнитель!Все сроки соблюдены.В работе сразу видна рука мастера с большим опытом. Нестандартные креативные решения. В общении Виктор очень легкий и приятный человек.Обязательно буду рекомендовать друзьям и коллегам.Остались только положительные впечатления!
Отличный заказчик, приятный в общении человек. Только позитивное впечатление от сотрудничества со Светланой!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
#1
Логотипы и Знаки