Задача: разработать логотип (написать слово) примерно в том же стиле что и прикрепленная картинка. Пожалуйста указывайте цены, приоритет наименьшей цене.
Нужен простой логотип
Логотип нужен и для сайта и для размещения на других рекламных носителях.
Теннисный клуб. "Теннис ВооМ (это название)
нужно использовать панду (медведь китайский)
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