Нужен простой логотип

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт3 заявки147 просмотров

Логотип нужен и для сайта и для размещения на других рекламных носителях.

Теннисный клуб. "Теннис ВооМ (это  название)

нужно использовать панду (медведь китайский)

8 лет назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров