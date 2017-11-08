Срочная разработка логотипа для кондитерской компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт36 заявок1531 просмотр
#1$50

Доброго времени суток и так требования в брифе, работа интересная.

Нам горит, по этому когда увидим достойный вариант, думаем сразу закроем конкурс.

Всем удачи и плодотворной работы!

Конкурс продолжается, по окончанию, победителю будут так же давать заказы на разработку печатной продукции.

8 лет назад
N1ON
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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