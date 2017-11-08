Срочная разработка логотипа для кондитерской компании

# 1 — $ 50

Доброго времени суток и так требования в брифе, работа интересная.

Нам горит, по этому когда увидим достойный вариант, думаем сразу закроем конкурс.

Всем удачи и плодотворной работы!

Конкурс продолжается, по окончанию, победителю будут так же давать заказы на разработку печатной продукции.