Нарисовать лого для сайта

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Завершен24 заявки338 просмотров

Для сайта нужен логотип.

тематика сайта -Механические редуктора

базовый цвет сайта будет в зеленых тонах

8 лет назад
kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Работа была проделана колоссальная! Красивые макеты, все аккуратно! всегда на связи, и пунктуален к оговоренному времени в чатах!
Отличный заказчик. Оплата вовремя. Правки по делу. Быстрая обратная связь. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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