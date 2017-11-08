Создание логотипа

Здравствуйте. Ищу специалистов по созданию названия и логотипа для оформления своих изделий.

Пошив трикотажной (в дальнейшем не только трикотажной) одежды для детей и их родителей, а так же family look (свитшоты, толстовки, платья, спортивные штанишки и т.д.)

- Хочется, чтобы название, которое будет на ярлыке для пришивания к одежде, было универсальное, чтобы и к детской и взрослой одежде можно было их применить.

- Недлинное название, чтобы поместилось на ярлыке для пришивания.

- Часть логотипа была бы отделяемой от названия (значок, символ и т.д.)

- Цветовая гамма сдержанная, без пестроты.

Векторный формат.

Спасибо.