создание логотипа для сайта (сайт фотографа) требуемые форматы: psd, png, вектор дополнительно требуется фавикон необходимо реализовать в двух цветах (черный и белый) логотип также требуется для нанесения на фотографии для ...
Требуется переделка заднего фона на логотипах разных каналов.
требуется переделка заднего фона под белый на лого-типах разных каналов .
имеется штук 20-30 которых надо будет переделать
пример прекрепил в разделе .
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Доброго времени суток и так требования в брифе, работа интересная. Нам горит, по этому когда увидим достойный вариант, думаем сразу закроем конкурс. Всем удачи и плодотворной работы! Конкурс продолжается, по ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт7 лет назад
необходимо обыграть и создать логотип для новой марки( бренда) тепловых насосов N&D Nord DuckЗакрыт8 лет назад
Для сайта нужен логотип. тематика сайта -Механические редуктора базовый цвет сайта будет в зеленых тонахЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Ищу специалистов по созданию названия и логотипа для оформления своих изделий. Пошив трикотажной (в дальнейшем не только трикотажной) одежды для детей и их родителей, а так же family look (свитшоты, толстовки, платья, ...Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо разработать логотип и упаковку для детских подгузников, торговая марка Gelle-gen. Вознаграждение 7000 рублей.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется редизайн логотипа предлагайте варианты. http://lomaster.ck.ua/img/logo.pngЛоготипы и Знаки24 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $15
Логотип нужен и для сайта и для размещения на других рекламных носителях. Теннисный клуб. "Теннис ВооМ (это название) нужно использовать панду (медведь китайский)Логотипы и Знаки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача: разработать логотип (написать слово) примерно в том же стиле что и прикрепленная картинка. Пожалуйста указывайте цены, приоритет наименьшей цене.Завершен8 лет назад
Я хочу заказать логотип для интернет-магазина.Подробности выбранному исполнителю предоставилаЗавершен8 лет назад