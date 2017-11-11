Требуется переделка заднего фона на логотипах разных каналов.

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки259 просмотров

требуется переделка заднего фона под белый на лого-типах разных каналов   . 

имеется штук 20-30 которых надо будет переделать 

пример прекрепил в разделе .

8 лет назад
anton83
41 год
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
все фикс было сделано в срок...
Антон хороший заказчик. Приятно было работать. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад