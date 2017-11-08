Здравствуйте! Нужно привести в нормальный вид набросток логотипа. Сделать цвета поярче. Подобрать шрифт. Предусмотреть использование логотипа как с надписью, так и без неё. Набросок в приложение.
ЛОГО для кофейни
Логотип для кофейни , который можно использовать как в самой кофейни так и на сайте. Без букв и названия.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
требуется переделка заднего фона под белый на лого-типах разных каналов . имеется штук 20-30 которых надо будет переделать пример прекрепил в разделе .Завершен8 лет назад
- $5
создание логотипа для сайта (сайт фотографа) требуемые форматы: psd, png, вектор дополнительно требуется фавикон необходимо реализовать в двух цветах (черный и белый) логотип также требуется для нанесения на фотографии для ...Завершен8 лет назад
- $50
Доброго времени суток и так требования в брифе, работа интересная. Нам горит, по этому когда увидим достойный вариант, думаем сразу закроем конкурс. Всем удачи и плодотворной работы! Конкурс продолжается, по ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт7 лет назад
необходимо обыграть и создать логотип для новой марки( бренда) тепловых насосов N&D Nord DuckЗакрыт8 лет назад
Для сайта нужен логотип. тематика сайта -Механические редуктора базовый цвет сайта будет в зеленых тонахЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Ищу специалистов по созданию названия и логотипа для оформления своих изделий. Пошив трикотажной (в дальнейшем не только трикотажной) одежды для детей и их родителей, а так же family look (свитшоты, толстовки, платья, ...Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо разработать логотип и упаковку для детских подгузников, торговая марка Gelle-gen. Вознаграждение 7000 рублей.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется редизайн логотипа предлагайте варианты. http://lomaster.ck.ua/img/logo.pngЛоготипы и Знаки24 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $15
Логотип нужен и для сайта и для размещения на других рекламных носителях. Теннисный клуб. "Теннис ВооМ (это название) нужно использовать панду (медведь китайский)Логотипы и Знаки3 заявкиЗакрыт8 лет назад