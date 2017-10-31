Снять защиту с PDF и отредактировать колонтитул

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Завершен8 заявок211 просмотров

Коллеги,

у меня есть PDF-файл, закрыт паролем (он мне известен). Я хочу снять его с документа.

И надо отредактировать колонтитул, он устарел.

Править PDF-ы не умею, нужна помощь.

С уважением,

Вадим 

8 лет назад
vbogd
Вадим 
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4 месяца назад

Выбранный исполнитель

my_reg
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