Изучить, нагуглить Программы которыми пользуется паблишинг бизнес и составить табличку с анализом их вот список крупнейших publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/74505-the-world-s-50-largest-publishers-2017.htmlтипа CRM, ERP и т.д. ключевик software for publishingи другие. Что они используют с точки зрения ИТ. Есть ли у них какие-то ...
Необходима верстка журнала
необходима верстка журнала. Текст в нахдится в Word. + 25-30 фот с минимальной обработкой хорошего качества. Общий объем журнала порядка 40-45 страниц. Подробнее в ТЗ.
Ваши цены и сроки в комменты.
Выбранный исполнитель
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