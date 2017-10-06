Требуется дизайнер для верстки настольного (перекидного) календаря. Календарь есть в формате pdf.
Применить сущ. дизайн к .doc в (InDesign), результат в .pdf
Уважаемые исполнители проект несложный но объемный и срочный, поэтому просьба сразу называть срок и стоимость.
Проект нужен на 15.10.2017 ВС ночь 22:00 (по Москве), крайний срок 16.10.2017 ПН 9 утра.
Весь проект смотреть по ссылке: https://drive.google.com/open?id=0BzpqoCDQnLbaUDl2NlI1aXNUR1k
[крайний срок 16.10.2017 ПН 9 утра.], в вашем предложении прошу дать 2 ответа, в противном случае предложения не будут рассматриваться
Важно ответить на вопросы:
1. Что вы гарантируете сделать на 15.10.2017 ВС ночь 22:00 (по Москве)?
2. Сколько времени и какой бюджет вам нужен для реализации всей задачи?
Перед ответом ознакомьтесь:
1. с ТЗ.doc (все недостающие файлы предоставим исполнителю)
2. Без таймлай...pdf (берем текущий стиль для WP)
3. WhitePapaer_QUASA.docx (Документ который нужно привести по стилю к (Без таймлай...pdf))
Заявки фрилансеров
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