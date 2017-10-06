Применить сущ. дизайн к .doc в (InDesign), результат в .pdf

Уважаемые исполнители проект несложный но объемный и срочный, поэтому просьба сразу называть срок и стоимость.

Проект нужен на 15.10.2017 ВС ночь 22:00 (по Москве), крайний срок 16.10.2017 ПН 9 утра.

Весь проект смотреть по ссылке: https://drive.google.com/open?id=0BzpqoCDQnLbaUDl2NlI1aXNUR1k

[крайний срок 16.10.2017 ПН 9 утра.], в вашем предложении прошу дать 2 ответа, в противном случае предложения не будут рассматриваться

Важно ответить на вопросы:

1. Что вы гарантируете сделать на 15.10.2017 ВС ночь 22:00 (по Москве)?

2. Сколько времени и какой бюджет вам нужен для реализации всей задачи?

Перед ответом ознакомьтесь:

1. с ТЗ.doc (все недостающие файлы предоставим исполнителю)

2. Без таймлай...pdf (берем текущий стиль для WP)

3. WhitePapaer_QUASA.docx (Документ который нужно привести по стилю к (Без таймлай...pdf))