Нарисовать ID

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен2 заявки157 просмотров

Требуется нарисовать две одинаковых красивых ID карточек с гильош-дизайном для печати на струйнике в 600dpi принтере. Результат работы - два файла картинок PNG их PSD исходники. Размер обычного ID - как кредитка или права.  Фотографии, текст и примерный дизайн выдам. Надо относительно быстро. Подчеркиваю: дизайн не надо копировать один-в-один, а сделать просто "по мотивам" выданного. 

8 лет назад
Mauser
Тер 
51 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

JBlack
30 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
Яна все сделала безукоризненно. Сроки, качество, общение - просто нельзя и пожелать лучшего.
Отличный заказчик, грамотная постановка задачи, моментальная оплата, коммуникация на 5+. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

JBlack
30 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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