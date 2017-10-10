Нарисовать ID

Требуется нарисовать две одинаковых красивых ID карточек с гильош-дизайном для печати на струйнике в 600dpi принтере. Результат работы - два файла картинок PNG их PSD исходники. Размер обычного ID - как кредитка или права. Фотографии, текст и примерный дизайн выдам. Надо относительно быстро. Подчеркиваю: дизайн не надо копировать один-в-один, а сделать просто "по мотивам" выданного.