Верстка в Quark

$58
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт1 заявка144 просмотра

Необходимо сверстать клинические исследования в Quark. Макет есть. Необходимо только заменить английский вариант текста на русский (предоставим) и картинки.

Во вложении документ в PDF.

Исполнителю вышлем в Quark.

8 лет назад
guest_14900175941017
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров