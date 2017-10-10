Верстка мини-инструкции на 4-5 страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен7 заявок261 просмотр

ЧТО СДЕЛАТЬ

Сверстать мини-инструкцию на 4-5 страниц А4.

Сильно перегружать графикой не нужно,  но дизайн должен присутствовать.

Пример криво сделанного дизайна: https://goo.gl/P1WhE1

Нужно сделать красивее.

Результат нужен в PDF формате + исходники.

ОПЛАТА

300 гривен.

Постоплата. После сдачи работы. Предпочтение исполнителям с Украины, перевод через Приват24.

8 лет назад
inlib
Юрий 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$11
2 дня
Елена выполнила задачу в назначенный срок. Дизайном верстки очень доволен: все красиво и стильно. Рекомендую другим к сотрудничеству и сам намерен в дальнейшем обращаться. Оценка – 10 из 10.
Приятно было поработать. Юрий собрал все необходимые материалы, оплату произвел вовремя. Сотрудничеством довольна и надеюсь, сможет поработать снова. Рекомендую Юрия как серьезного, положительного заказчика.

Заявки фрилансеров

Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад