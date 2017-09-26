Есть фото наклейки, и общие размеры, надо нарисовать то что на наклейки чтоб потом повырезать на плотере цену предлагайте один день на выполнение
Дизайн (вёрстка) выпускной фотокниги
Создать шаблон выпускного альбома для детского сада примерно по образцу (см. вложение)
В книжном формате.
Срок – 3 дня
Если сделаете все в срок и в соответствии с шаблоном, закажу еще 2 альбома.
Заявки фрилансеров
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