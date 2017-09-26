Дизайн (вёрстка) выпускной фотокниги

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт8 заявок188 просмотров

Создать шаблон выпускного альбома для детского сада примерно по образцу (см. вложение) 

В книжном формате. 

Срок – 3 дня 

Если сделаете все в срок и в соответствии с шаблоном, закажу еще 2 альбома.

8 лет назад
doch_kolduna
Жанна 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров