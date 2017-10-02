Необходимо сверстать журнал на 16 страниц, тема журнала - аудиотехника, он будет выпущен к Новому году. Формат журнала: А4 Желателен опыт подобной работы.
Нарисовать наклейку
Есть фото наклейки, и общие размеры, надо нарисовать то что на наклейки чтоб потом повырезать на плотере
цену предлагайте
один день на выполнение
Выбранный исполнитель
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