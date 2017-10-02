Нарисовать наклейку

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Завершен8 заявок178 просмотров

Есть фото наклейки, и общие размеры, надо нарисовать то что на наклейки чтоб потом повырезать на плотере

цену предлагайте

один день на выполнение

8 лет назад
korifa
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$10
1 день
Все хорошо, задание выполнено качественно.
Спасибо за заказ. Очень хороший, ответственный заказчик, очень щепетильный в вопросе оплаты. Однозначно к работе рекомендую.

Заявки фрилансеров

Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад