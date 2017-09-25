Дизайн и верстка 16-страничного журнала

Благотворительному фонду нужна помощь с макетом пресс-вола к Дню Рождения фонда, в этом году 15-летие. У нас, к сожалению, нет штатного дизайнера и нет бюджета на оплату подобных услуг. Будем очень благодарны за помощь на ...