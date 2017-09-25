Дизайн и верстка 16-страничного журнала

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт20 заявок271 просмотр

Необходимо сверстать журнал на 16 страниц,  тема журнала - аудиотехника, он будет выпущен к Новому году.

Формат журнала: А4

Желателен опыт подобной работы.

8 лет назад
Skaddin
36 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров