Skaddin

Александра Skaddin

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Веб-дизайн, контент-менеджмент
    Опыт работы редактором/корректором/переводчиком:
  • 2 года;
  • Перевод текстов с русского/украинского на английский язык.
    CMS:
  • 1С Битрикс;
  • ModX;
  • Cast;
  • WordPress;
  • Drupal
  • Joomla
  • BagiraCMS
    Опыт работы контент-менеджером (создание и размещение, правка размещенного контента):
  • 5 лет;
  • новости;
  • статьи;
  • ведение групп в соц. сетях;
  • загрузка файлов;
  • выгрузка цен из файлов на сайт;
  • заполнение карточек товаров интернет-магазинов;
  • внесение правок в шаблон, в логическую структуру сайта (добавление новых разделов, вёрстка страниц);
  • рерайт.
    Портфолио:
http://www.weblancer.net/users/Skaddin/portfolio/

Отзывы заказчиков

denvep
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
28 отзывов
$40
10 баллов
11 лет назад
Наполнение сайта на битриксе
Отличный исполнитель и приятный в общении человек. Рекомендую.
Отличный работодатель! Постановка задачи - четкая и понятная. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
sitjey
36 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Наполнить сайт новостями по тематике в Wordpress
WordPress
Рад сотрудничество с Александрой, быстро все поняла что нужно сделать, а самое главное раблота выполнена качественно. Смело обращайтесь.
Отличный работодатель! Четкое и понятное ТЗ, оперативные ответы на вопросы по проекту, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1
нет рейтинга