Веб-дизайн, контент-менеджмент
- Опыт работы редактором/корректором/переводчиком:
- 2 года;
- Перевод текстов с русского/украинского на английский язык.
- CMS:
- 1С Битрикс;
- ModX;
- Cast;
- WordPress;
- Drupal
- Joomla
- BagiraCMS
- Опыт работы контент-менеджером (создание и размещение, правка размещенного контента):
- 5 лет;
- новости;
- статьи;
- ведение групп в соц. сетях;
- загрузка файлов;
- выгрузка цен из файлов на сайт;
- заполнение карточек товаров интернет-магазинов;
- внесение правок в шаблон, в логическую структуру сайта (добавление новых разделов, вёрстка страниц);
- рерайт.
- Портфолио:
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель и приятный в общении человек. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Постановка задачи - четкая и понятная. Рекомендую к сотрудничеству!
$40
10 баллов
11 лет назад
WordPress
Рад сотрудничество с Александрой, быстро все поняла что нужно сделать, а самое главное раблота выполнена качественно. Смело обращайтесь.
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Четкое и понятное ТЗ, оперативные ответы на вопросы по проекту, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1
нет рейтинга