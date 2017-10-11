Этикетка-инструкция

дизайн вкладыша-этикетки для прозрачной круглойкоробки и дизайн печатной формы инструкции по установки и эксплуатации. А скорее и то и другое на одном листе. Т.е. берем лист А4. Складываем в 3 раза вдоль длинной стороны, И получаем этикетку, разворачиваем и получаем инструкцию на 1+2/3 стороны. Сайт товара gemora.net (не доработан, есть группа в ВК ) Нужен креатив по поводу продающих текстов и изображений на фасаде коробки. А по инструкции, нужно сверстать чтоб поместилось и было красиво.