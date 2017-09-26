Изменение макета рабочей тетради Adobe Illust+InD

Готовим к переизданию детскую рабочую тетрадь.

Есть файлы ai прилинкованные к проекту в Ind

https://yadi.sk/d/eizom9EErPvpj

Есть прописные шрифты,

https://yadi.sk/d/Otnk_4CA3NMkyJ

которые нужно применить к страницам 29-46

Там должны быть просто прописные шрифты (к текстам песен) + шрифты с точечками для обводки (к буквосочетаниям в рамочке).

Нужно в ai файлах поменять шрифты, пересобрать вёрстку в InDesign и пересоздать pdf.