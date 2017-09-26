Создать шаблон выпускного альбома для детского сада примерно по образцу (см. вложение) В книжном формате. Срок – 3 дня Если сделаете все в срок и в соответствии с шаблоном, закажу еще 2 ...
Изменение макета рабочей тетради Adobe Illust+InD
Готовим к переизданию детскую рабочую тетрадь.
Есть файлы ai прилинкованные к проекту в Ind
https://yadi.sk/d/eizom9EErPvpj
Есть прописные шрифты,
https://yadi.sk/d/Otnk_4CA3NMkyJ
которые нужно применить к страницам 29-46
Там должны быть просто прописные шрифты (к текстам песен) + шрифты с точечками для обводки (к буквосочетаниям в рамочке).
Нужно в ai файлах поменять шрифты, пересобрать вёрстку в InDesign и пересоздать pdf.
Заявки фрилансеров
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