Подготовить инструкцию к печати (111 страниц)

Необходимо подготовить текстовый файл с изображениями и таблицами к печати:

1. Исправить отступы, выровнять текст и привести его к единому виду;

2. Выровнять таблицы, проследить за тем, чтобы продолжение таблицы обязательно начиналось с новой страницы;

3. Заменить оглавление на автоматическое, расставить заголовки (следить за уровнем);

4. Сверстать страницы с изображениями.

Прилагаю к заданию фрагмент файла, на нем примерно виден фронт работы. Исполнителю вышлю полный файл (111 страниц).

Результат работы предоставить в PDF + исходники (Illustrator, InDesign и т.д.)