ЧТО СДЕЛАТЬ Сверстать мини-инструкцию на 4-5 страниц А4. Сильно перегружать графикой не нужно, но дизайн должен присутствовать. Пример криво сделанного дизайна: https://goo.gl/P1WhE1 Нужно сделать красивее. Результат нужен в PDF формате + ...
Подготовить инструкцию к печати (111 страниц)
Необходимо подготовить текстовый файл с изображениями и таблицами к печати:
1. Исправить отступы, выровнять текст и привести его к единому виду;
2. Выровнять таблицы, проследить за тем, чтобы продолжение таблицы обязательно начиналось с новой страницы;
3. Заменить оглавление на автоматическое, расставить заголовки (следить за уровнем);
4. Сверстать страницы с изображениями.
Прилагаю к заданию фрагмент файла, на нем примерно виден фронт работы. Исполнителю вышлю полный файл (111 страниц).
Результат работы предоставить в PDF + исходники (Illustrator, InDesign и т.д.)
Заявки фрилансеров
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