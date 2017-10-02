Презентация

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт7 заявок185 просмотров

необхлдимо переделать презентацию из 10 слайдов. 

От исполнителя необходимо подобрать фото, а текст и тематика фото с меня. 

Тз готово. 

Тематика: краткая презентация фармацептического завода.

Сделать нужно за ночь. 

ТЗ 

Нужно подобрать фото к тематике каждого слайда:

1Слайд

- Название логотип и общий план (фото завода можно ферейн в РБ, а а можно и из презентации какое нибудь прикольное, только не мрачное)

Our production today is one of the oldest enterprises in Russia. The area of 80 Hectares. Utilities, production and logistic possibilities of the enterprises allow unlimited development.

2Слайд

Фото лицензии я присылал ее вместе с презентацией, Возьми стр1 и 3 на один слайде их сделай

Текст к стр 1 :Licenses for production of medicines obtained indefinite

Текст к стр 3 The ability to produce:

a) substance:

- obtained by chemical synthesis

- obtained by biological synthesis

- obtained by isolation from biological raw materials of animal origin

b)the medicinal forms- liofilizat

- powder 

- injection 

- suspension 

- capsules

- preformed

3Слайд

Лицензия GMP (Скину оставь место)

Тест: Issued by the Ministry of industry

4Слайд

Фото цехов водоподготовки

Текст:  скину

5Слайд

Фото сушки лиофильнойТекст : за одну загрузку способна высушить 43 000 флаконов

6Слайд

Лицензия GDP (Скину оставь место)

Тест: Issued by the Ministry of industry

7Слайд

Фото лабораторий

- Микробиологии

- Химлаборатории

Как нибудь на одном слайде умести

Тест: Скину8Слайд

выпускающий контроль качества (акцент на собственном контроле и аккредитации)

Фото электронного контроля выпускаемой продукции (счетчики и линии)

- уловители пыли и т.п.

Тест: Скину9Слайд

Персонал (с указанием квалификации)

Директор генеральный

Директор по Контроля качества

Директор Производства

Тест: Скину10Слайд

Мощности производства

Текст: из презентации там где таблица 

11Слайд

география продаж Вставь из преыдуще презентации

8 лет назад
Grigorievpavel
Павел 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

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