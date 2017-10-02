Для шаблона protpls.ТОЧКА.ru/preview/2929 нужно нужно адаптировать имеющийся логотип (CDR, в архиве) *перекрасить в цвета шаблона, *адаптировать к пропорциям логотипа в шаблоне. Также в архиве примеры применения логотипа.
Презентация
необхлдимо переделать презентацию из 10 слайдов.
От исполнителя необходимо подобрать фото, а текст и тематика фото с меня.
Тз готово.
Тематика: краткая презентация фармацептического завода.
Сделать нужно за ночь.
ТЗ
Нужно подобрать фото к тематике каждого слайда:
1Слайд
- Название логотип и общий план (фото завода можно ферейн в РБ, а а можно и из презентации какое нибудь прикольное, только не мрачное)
Our production today is one of the oldest enterprises in Russia. The area of 80 Hectares. Utilities, production and logistic possibilities of the enterprises allow unlimited development.
2Слайд
Фото лицензии я присылал ее вместе с презентацией, Возьми стр1 и 3 на один слайде их сделай
Текст к стр 1 :Licenses for production of medicines obtained indefinite
Текст к стр 3 The ability to produce:
a) substance:
- obtained by chemical synthesis
- obtained by biological synthesis
- obtained by isolation from biological raw materials of animal origin
b)the medicinal forms- liofilizat
- powder
- injection
- suspension
- capsules
- preformed
3Слайд
Лицензия GMP (Скину оставь место)
Тест: Issued by the Ministry of industry
4Слайд
Фото цехов водоподготовки
Текст: скину
5Слайд
Фото сушки лиофильнойТекст : за одну загрузку способна высушить 43 000 флаконов
6Слайд
Лицензия GDP (Скину оставь место)
Тест: Issued by the Ministry of industry
7Слайд
Фото лабораторий
- Микробиологии
- Химлаборатории
Как нибудь на одном слайде умести
Тест: Скину8Слайд
выпускающий контроль качества (акцент на собственном контроле и аккредитации)
Фото электронного контроля выпускаемой продукции (счетчики и линии)
- уловители пыли и т.п.
Тест: Скину9Слайд
Персонал (с указанием квалификации)
Директор генеральный
Директор по Контроля качества
Директор Производства
Тест: Скину10Слайд
Мощности производства
Текст: из презентации там где таблица
11Слайд
география продаж Вставь из преыдуще презентации
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