необхлдимо переделать презентацию из 10 слайдов. От исполнителя необходимо подобрать фото, а текст и тематика фото с меня. Тз готово. Тематика: краткая презентация фармацептического завода. Сделать нужно за ночь. ТЗ ...
Задача по Adobe InDesign (ИнДизайн)
Нужно в одном документе InDesign разрезать страницу на 2 части (ровно посредине, где пустое пространство). Документ скину в личку.
Заявки фрилансеров
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