Подготовка макета для печати в типографии (текст)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт13 заявок215 просмотров

Требуется техническая верстка текста научно-популярной книги. Нужен макет для типографии в PDF. Жду Ваших предложений по срокам и стоимости!

8 лет назад
darsavi
68 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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