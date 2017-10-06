Подготовка макета для печати в типографии (текст)

дизайн вкладыша-этикетки для прозрачной круглойкоробки и дизайн печатной формы инструкции по установки и эксплуатации. А скорее и то и другое на одном листе. Т.е. берем лист А4. Складываем в 3 раза вдоль длинной стороны, И получаем ...