Журнал

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Закрыт16 заявок204 просмотра

А4 журнал,8 разворотов, тема Микеланджело и ссылки на текст и картинки (я прикрепляю при соглашении)http://rushist.com/index.php/historical-notes/2019-mikelandzhelo-buonarroti-kratkaya-biografiya http://smallbay.ru/article/creativity_michelangelo.html http://diletant.media/articles/28134626/ главное красиво оформить и в одной стилистике (текст правильно ) 

8 лет назад
Bublik6
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров