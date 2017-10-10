Добрый день! Требуется перепечатать и сверстать книгу формат А5, количество 320стр. В книге присутствуют картинки около 200 шт.
Срочная верстка журнала
Необходимо срочно в течение сегодняшнего дня доделать работу по верстке журнала - сверстать 8 полос (из 64, остальное все готово), две статьи поменять местами, две перенести в конец.
Заявки фрилансеров
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