Сверстать глянцевый журнал для печати на 80 полос

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт11 заявок322 просмотра

Типа https://yadi.sk/i/c31-eGEpgNhRm

(наше)

все утеряно сейчас, надо делать с нуля (можно по наработкам какие есть)

На компьютерную темаику. Кто сколько хочет за полосу рублей?

работать буду у кого хорошее портфолио и невысокая цена.

не мгновенно выберу исполнителя, но  работа, как всегда, будет продуктивной.

Сдача исходников обязательна.

8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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