Сверстать глянцевый журнал для печати на 80 полос

Типа https://yadi.sk/i/c31-eGEpgNhRm

(наше)

все утеряно сейчас, надо делать с нуля (можно по наработкам какие есть)

На компьютерную темаику. Кто сколько хочет за полосу рублей?

работать буду у кого хорошее портфолио и невысокая цена.

не мгновенно выберу исполнителя, но работа, как всегда, будет продуктивной.

Сдача исходников обязательна.