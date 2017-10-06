Подготовить к печати 4 баннера

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Закрыт9 заявок174 просмотра

Необходимо подготовить к печати 4 рекламных баннера размером: 2400х964мм

Текстовая, графическая информация

+ отрисовка в векторе 6-ти элементов деталей

Дизайн должен быть привлекательный - для выставки.

Примеры, стоимость и сроки, спасибо.

8 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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