Типа https://yadi.sk/i/c31-eGEpgNhRm (наше) все утеряно сейчас, надо делать с нуля (можно по наработкам какие есть) На компьютерную темаику. Кто сколько хочет за полосу рублей? работать буду у кого хорошее ...
Подготовить к печати 4 баннера
Необходимо подготовить к печати 4 рекламных баннера размером: 2400х964мм
Текстовая, графическая информация
+ отрисовка в векторе 6-ти элементов деталей
Дизайн должен быть привлекательный - для выставки.
Примеры, стоимость и сроки, спасибо.
Заявки фрилансеров
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