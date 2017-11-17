Верстка книги и дизайн обложки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен12 заявок270 просмотров

Проза и поэзия на русском языке с включенными фото из разного этапа жизни автора - 82 страницы + дополнительно 30 страниц с цветными фото, требующими минимальной обработки. Размер - половина альбомного листа. Верстка собрана в формате ворд. Обложка тоже собрана в фотошопе, требует дизайнерской корректировки. Срок исполнения - неделя с момента подтверждения заказа. Автор не притязательный.

8 лет назад
nstrinity
Наталья 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад
$70
8 дней
Великолепный, грамотный и терпеливый исполнитель. Работа с Алицией одно удовольствие. Все во время и учтены малейшие прихоти автора. Настоятельно рекомендую.
Вновь комфортное и плодотворное сотрудничество. Работать было приятно и легко. Все требования и пожелания были сформулированы понятно и четко. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад